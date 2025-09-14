Santykių aiškinimasis Pasvalio rajone baigėsi muštynėmis: vyras ir moteris atsidūrė ligoninėje, o dar du vyrai – areštinėje

Sužaloti: vyras (gim. 2000 m.) ir moteris (gim. 1994 m.) – į ligoninę iš Pasvalio rajono, Šimonių kaimo, pateko 07 val. 20 min.
Suteikus pagalbą abu nukentėjusieji buvo palikti gydytis ligoninėje.
Medikai apie į jų rankas patekusius sumuštus žmones pranešė policijai.
Pareigūnai nustatė, kad minėtą porą sumušė vyras (gim. 1986 m.), kurį į Šimonių kaimą automobiliu atvežė vyras (gim. 2000 m.). Abu jie buvo sulaikyti.
Įvykio aplinkybes tiria policijos pareigūnai.
Dėl fizinio skausmo sukėlimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
PolicijaPasvalio rajonasmuštynės
