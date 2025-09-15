Lrytas Premium prenumerata tik
Lietuvos dienaKriminalai

Brutalus nusikaltimas Vilniuas rajone – vyras seksualiai prievartavo nepilnametę

2025 m. rugsėjo 15 d. 08:02
Lrytas.lt
Sekmadienį Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas gavo pranešimą apie seksualinę prievartą patyrusią nepilnametę.
Polcijai buvo pranešta, kad tą pačią dieną apie 9 val. 30 min. Vilniaus rajone, namuose, vyras (gim. 1961 m.) seksualiai prievartavo nepilnametę (gim. 2008 m.).
Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Nukentėjusiajai paskirta teismo medicininė ekspertizė.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl seksualinio prievartavimo.
Tas, kas tenkino lytinę aistrą su žmogumi prieš šio valią analiniu, oraliniu ar kitokio fizinio sąlyčio būdu panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti, ar kitaip atimdamas galimybę priešintis, ar pasinaudodamas bejėgiška nukentėjusio nepilnamečio asmens būkle, yra baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų.
