Kirgizijos, Ukrainos ir Vokietijos piliečiams – bėdos Lietuvos pasienyje dėl netikrų vairuotojo pažymėjimų

Sekmadienio rytą VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai Medininkų pasienio kontrolės punkte (PKP) tikrino į Baltarusiją važiuojančio autobuso „Setra“, registruoto Lietuvoje, keleivių dokumentus.
Pasienio tikrinimo metu vienas iš keleivių, Vokietijos vizą turintis 45-erių Kirgizijos pilietis, VSAT pareigūnams papildomai pateikė vairuotojo pažymėjimą. Tačiau dėl neva Kirgizijoje 2018 m. šiam vyrui išduoto dokumento autentiškumo pasieniečiams kilo pagrįstų abejonių. Atlikę išsamų vertinimą, jie nustatė, kad pateiktas vairuotojo pažymėjimas, padarytas ne pagal saugių dokumentų gamybos reikalavimus, įtariama, – visiška klastotė.
Kirgizijos pilietį VSAT pareigūnai išlaipino iš autobuso, sulaikė ir uždarė į Vilniaus pasienio rinktinės laikino sulaikymo patalpą.
Tą pačią dieną VSAT Varėnos pasienio rinktinės Tribonių pasienio užkardos pareigūnai Šalčininkų PKP tikrino iš Lietuvos į Baltarusiją vykstančių transporto priemonių ir žmonių dokumentus. Vokietijoje registruotą automobilį „Mercedes-Benz E400“ vairavo 37-erių šios šalies pilietis.
Vairuotojas, be kitų dokumentų, pasieniečiams pateikė ir neva Ukrainoje jam išduotą vairuotojo pažymėjimą. Šis dokumentas VSAT pareigūnams pasirodė įtartinas. Jame nebuvo nurodytas dokumento galiojimo terminas, o jį ištyrę nuodugniau, pasieniečiai nustatė, kad dokumentas pagamintas ne pagal saugių dokumentų gamybos reikalavimus. O tai leido daryti prielaidą, kad pateiktas dokumentai – klastotė.
Tęsti kelionės užsieniečiui nebuvo leista. Pasieniečiai jį 48 valandoms sulaikė ir uždarė į areštinę.
Be to, patikrinimo metu paaiškėjo, kad Vokietijos pilietis automobilį vairavo neturėdamas šios teisės. Už tai Tribonių užkardos pasieniečiai vairuotojui surašė administracinio nusižengimo protokolą ir skyrė 375 eurų baudą.
Automobilis „Mercedes“ buvo perduotas vairuotojo įgaliotam žmogui.
Sekmadienio popietę kelyje Suvalkai–Marijampolė patruliavę VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kalvarijos pasienio užkardos pareigūnai ties Salaperaugio kaimu (Kalvarijos sav.) sustabdė patikrinti automobilį „Opel Astra“. Į Lietuvą atvykstantį automobilį su vokiškais valstybinio numerio ženklais vairavo 43-ejų Ukrainos pilietis, turintis leidimą laikinai gyventi Vokietijoje.
Pasienio tikrinimo metu vairuotojas pateikė ir jo vardu neva Ukrainoje išduotą vairuotojo pažymėjimą. Jį apžiūrėjusiems pasieniečiams kilo įtarimų dėl šio dokumento, esą išduoto 2017-ųjų birželį, autentiškumo. Nuodugniau jį ištyrę, VSAT pareigūnai nustatė, kad vairuotojo pažymėjimas padarytas ne pagal saugių dokumentų gamybos reikalavimus. Tai leido padaryti prielaidą, jog tai – visiška klastotė.
Ukrainietis paaiškino vairuotojo pažymėjimą užsisakęs internetu ir nežinojęs, kad dokumentas – netikras.
VSAT pareigūnai užsienietį 48 valandoms sulaikė.
Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo juo VSAT Vilniaus ir Varėnos pasienio rinktinėse pradėti trys ikiteisminiai tyrima. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Pirmadienį turi paaiškėti, kokia kardomoji priemonė bus skirta Kirgizijos ir Vokietijos piliečiams. Ukrainos pilietis po apklausos buvo paleistas už užstatą.
klastotėsvairuotojo pažymėjimaskirgizas
