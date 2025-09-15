Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Klaipėdoje pavogti „Porsche Cayenne“ žibintai – žala siekia 4500 eurų

2025 m. rugsėjo 15 d. 11:36
Lrytas.lt
Naktį į pirmadienį Klaipėdoje vagių grobių tapo automobilio „Porsche Cayenne“ žibintai.
Policija gavo pareiškimą, kad pirmadienį apie 4 val. nuo daugiabučio namo kieme stovėjusio automobilio „Porsche Cayenne“ buvo pavogti abu priekiniai žibintai.
Vagių padaryta žala siekia 4500 eurų.
Pradėtas vagystės tyrimas.
