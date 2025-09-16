Ikiteisminis tyrimas ir bylos svarstymas Kauno apylinkės teisme užtruko ilgiau nei 2 metus – nusikaltimas Laisvės alėjoje esančioje kavinėje buvo įvykdytas 2023 metų rugpjūčio 25-ąją, vidury dienos, kuomet miesto gaujoms priskiriami kaukėti smogikai užpuolė kitus su mafija siejamus asmenis.
Daužydami į nemalonę patekusius varžovus, metaliniais strypais ir kastetais ginkluoti banditai sukėlė didelį pavojų dešimtims niekuo dėtų žmonių. Nuo smūgių pasiliejo užpultųjų kraujas, smurtautojai grasino juos užmušti. Šis itin įžūlus, mafijos laikus primenantis kruvinas išpuolis sukėlė platų atgarsį visuomenėje, buvo iškelta baudžiamoji byla dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir sveikatos sutrikdymo iš chuliganiškų paskatų.
Prieš teismą stojo 8 kaltinamieji – 41 metų Gytis Kukliauskas, 40 metų Vitalijus Zakrževskis, 38 metų Edgaras Rezajevas, 32 metų Lukas Ščerbinskas, 31 metų Rokas Sipavičius, buvęs Europos K-1 mėgėjų bušido čempionas 29 metų Juozas Minkevičius, 28 metų Tadas Mučinskas ir 27 metų Karolis Kavaliauskas.
Dauguma iš jų anksčiau buvo teisti už sunkius nusikaltimus – žmogžudystę, plėšimus, kitas nusikalstamas veikas.
Baigiamosios kalbos metu prokurorė G. Večerinskienė pasiūlė visiems 8 kaltinamiesiems skirti realų laisvės atėmimą: šešis įkalinti 2 metams, o likusius du, L. Ščerbinską ir V. Zakrževskį – 2 metams ir 6 mėnesiams.
Kauno apylinkės teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene ir žiniasklaida Inga Ramanauskaitė informavo naujienų portalą Lrytas, jog kitas posėdis įvyks spalio 8 dieną. Jo metu baigiamąsias kalbas sakys teisiamųjų advokatai.
Sudaužytas ir Agurko draugas
Smūgių krušos kavinėje sulaukė ir gydymo įstaigose atsidūrė 7 kartus anksčiau teistas, dviejų žmogžudysčių bylose figūravęs Smauglių gaujos vadeiva 50 metų Egidijus Smailys, Agurkinių gaujos šulo Sauliaus Velečkos-Agurko artimas draugas, praeityje už automobilių vagystes teistas 43 metų Rytis Sadauskas, kiti pareigūnams puikiai pažįstami, su nusikalstamu pasauliu siejami vyrai.
Nors sudaužyti šešėlinio pasaulio veikėjai prieš savo skriaudikus neliudijo, kriminalistams pakako duomenų atvesti smurtautojus į teisiamųjų suolą. Sumušti kauniečiai nenorėjo būti pripažinti nukentėjusiaisiais, proceso metu dalis jų vengė lankytis teismo posėdžiuose.
Manoma, kad jie laikosi mafijos pasaulyje įprasto tylėjimo įstatymo – nesiskųsti dėl tarpusavio konfliktų teisėsaugai, jokia forma nebendrauti su pareigūnais.
Sumuštieji plačiau nepravėrė burnų, nepaisant išties skaudžių traumų ir pristatymų į gydymo įstaigas – pavyzdžiui, vienam jų per išpuolį buvo suduota net 11 smūgių.
Po užpuolimo – kerštas ugnimi
Praėjus mėnesiui nuo minėto išpuolio, rugsėjo pabaigoje Kauno rajone suliepsnojo privatus namas, galimai priklausantis vieno įtariamųjų užpuolikų artimam giminaičiui – įtariama, jog jam tokiu būdu buvo keršijama už smūgius Laisvės alėjoje.
Padegimas kol kas nėra išaiškintas.
Užpuolimas Laisvės alėjoje gali būti susijęs su 2018 metų rugpjūtį Kaune, Nuokalnės gatvėje, įvykdytu ginkluotu užpuolimu, kai buvo apšaudytas visureigis BMW X5.
Automobiliu važiavęs vienas policijai žinomas kaunietis ir jo mažametė dukra gyvi liko dėl laimingo atsitiktinumo – mergaitė buvo sužeista, kulkai pataikius jai į koją.
Manoma, jog būtent šis vyras, įtardamas, kad BMW apšaudymą organizavo R. Sadauskas, organizavo atsakomąjį išpuolį, kuris po 5 metų buvo įvykdytas Laisvės alėjoje.
Pareigūnai įtaria, kad miesto grupuočių karas gali tęstis. Neatmetama, kad dar gali būti įvykdytas ne vienas kruvinas užpuolimas.
