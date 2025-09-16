Kauno mafijos šului Marafonui – nelinksma žinia: rankas iki alkūnių į kraują įmerkęs žudikų gaujos vadeiva belangėje liks iki gyvos galvos

Kauno apygardos teismas antradienį atmetė Pravieniškių kalėjimo teikimą pakeisti 61 metų R. Baratinskui įkalinimo iki gyvos galvos bausmę į terminuotą. Apie tai naujienų portalą Lrytas informavo šio teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene ir žiniasklaida Milda Kryžė.
Marafonas su savo sėbrais buvo nuteistas dar 2002 metais, po Lietuvą pašiurpinusių, vienų kruviniausių mafijos išpuolių nuo pat nepriklausomybės atkūrimo.
R. Baratinsko grupuotė, užsiėmusi žudynėmis, verslininkų grobimu ir kitais nusikaltimais, ypač stipriai sukrėtė visuomenę 2000 metų balandį, kuomet buvo pagrobtas ir nužudytas Kauno regiono verslininkas, su spirito ir cigarečių kontrabanda sietas Egidijus Gaudzevičius.
Kankintojai auką pasmaugė
Šešėlinio pasaulio atstovai siuto, kad gaudamas milžinišką pelną, E. Gaudzevičius nesidalija juo mafijinėmis grupuotėmis, todėl, manoma, buvo nuspręsta perimti iš jo legalų ir nelegalų verslą. Pastarasis turėjo bendrovę, kuri buvo viena didžiausių mineralinių vandens tiekėjų Lietuvoje.
E. Gaudzevičius buvo kankinamas Kauno rajone, sodo namelio rūsyje, o vėliau pasmaugtas pakaunėje esančiame miške ir užkastas.
Buvo nužudyti ir trys šio verslininko aplinkos žmonės – nuo šūvių mirė E. Gaudzevičiaus draugas Raimondas Karpavičius, Ričardas Pilsudskis ir Vilmantas Čereška.
Kraupių žmogžudysčių byloje R. Baratinskui Kauno apygardos teismas skyrė įkalinimą iki gyvos galvos.
Tokios pačios bausmės sulaukė du Marafono bendrininkai – Vladas Gembutas ir Saulius Narkevičius, o trečias sėbras, Vytis Čėsna, buvo pasiųsta į kalėjimą 15 metų.
Sprendimą veikiausiai skųs
Pagal pakeistus įstatymus iki gyvos galvos nuteisti asmenys, praleidę už grotų ne mažiau kaip 20 metų, turi teisę prašyti nustatyti terminuotą laisvės atėmimą nuo 5 iki 10 metų.
Šia teise ir pasinaudojo R. Baratinskas, jau ne pirmus metus nesėkmingai siekiantis terminuotos bausmės.
Kauno apygardos sprendimą, kuris antradienį užtvėrė Marafonui visus kelius į laisvę, nuožmumu garsėjęs mafiozas dar galės apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui – tikriausiai jis taip ir padarys, mėgindamas išnaudoti visas galimybes.
Prašymai dėl nuteistiesiems skirto įkalinimo iki gyvos galvos sušvelninimo gali būti teikiami kiekvienais metais.
Kauno mafijaŽudynėsįkalinimas iki gyvos galvos
