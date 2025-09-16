Lrytas Premium prenumerata tik
Kriminalai

Klaipėdoje avariją sukėlusią ir iš įvykio vietos pasprukusią vairuotoją sustabdė stulpas – moteris įpūtė 2.33 prom.

2025 m. rugsėjo 16 d. 12:31

Klaipėdoje girta vairuotoja sukėlė du eismo įvykius.
Pirmadienį 20 val. policija gavo pranešimą, kad moters vairuojamas automobilis S. Daukanto gatvėje „Volkswagen“ kliudė stovintį automobilį „Kia“ bei iš įvykio vietos pasišalino.
Po kiek laiko buvo gautas dar vienas pranešimas – automobilis „Volkswagen“ toje pačioje gatvėje atsitrenkė į stulpą.
Paaiškėjo, kad tai tas pats automobilis, kuris prieš tai atsitrenkė ir apgadino automobilį „Kia“.
Du eismo įvykius sukėlusiai vairuotojai (gim. 1985 m.) buvo nustatytas 2.33 prom. girtumas.
Pareigūnai moterį sulaikė.
Dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo, pradėtas ikiteisminis tyrimas.
