Švenčionių rajone sulaikoma moteris policininkui į veidą papurškė dujų

2025 m. rugsėjo 16 d. 09:34
Lrytas.lt
Pirmadienį vakare Švenčionių rajone sulaikoma moteris policininkui į veidą papurškė dujų.
Incidentas 21 val. 11 min. kilo Zalavo kaime.
Policijos pareigūnams atvykus dėl smurto artimoje aplinkoje bei atvedus prie tarnybinio automobilio sulaikymo patalpos akivaizdžiai neblaivią moterį (gim. 1990 m.), pastaroji staiga išsitraukė dujų balionėlį ir papurškė į veidą tarnybos metu uniformuotam Vilniaus apskr. VPK pareigūnui.
Pareigūnas, suteikus med. pagalbą, tęsė tarnybą.
Moteris buvo uždaryta į areštinę.
Dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui pradėtas ikiteisminis tyrimas.
