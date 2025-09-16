Švenčionių rajone sulaikoma moteris policininkui į veidą papurškė dujų

Incidentas 21 val. 11 min. kilo Zalavo kaime.
Policijos pareigūnams atvykus dėl smurto artimoje aplinkoje bei atvedus prie tarnybinio automobilio sulaikymo patalpos akivaizdžiai neblaivią moterį (gim. 1990 m.), pastaroji staiga išsitraukė dujų balionėlį ir papurškė į veidą tarnybos metu uniformuotam Vilniaus apskr. VPK pareigūnui.
Pareigūnas, suteikus med. pagalbą, tęsė tarnybą.
Moteris buvo uždaryta į areštinę.
Dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Švenčionių rajonasdujų balionėlispolicininkas
Rodyti daugiau žymių