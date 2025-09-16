Verslininką A. Daikerį teismas pripažino recidyvistu ir pusei metų išsiuntė į kalėjimą

Vilniaus miesto apylinkės teismo antradienį paskelbtu nuosprendžiu konfiskuojamas automobilis „Audi Q8“, prie kurio vairo neblaivus ir buvo sulaikytas A. Daikeris. Šios mašinos vertė – 42,4 tūkst. eurų.
Teismas vyrui uždraudė vairuoti penkerius metus ir įpareigojo dvejus metus dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programose ir kursuose.
Nors A. Daikeris kaltas prisipažino, tačiau teismas atkreipė dėmesį, kad jis ne pirmą kartą baudžiamas už vairavimą išgėrus, todėl jo gailėjimasis nėra nuoširdus.
Nuosprendis nėra galutinis ir dar gali būti skundžiamas.
ELTA primena, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2023 m. rugsėjį nusprendė, kad A. Daikeris padarė du nusikaltimus, vairuodamas tą patį automobilį „Audi Q8“: 2020 m. rugpjūčio 13 d. jis vengė neblaivumo patikrinimo, kai jam buvo nustatyti neblaivumo požymiai, o 2020 m. rugsėjo 6 d. jam buvo nustatytas 1,97 promilės girtumas.
Kasaciniu skundu nuteistasis ir jo gynėjas nesutiko su nuteisimu ir su apeliacinės instancijos teismo sprendimu konfiskuoti dvi automobilio vertes atitinkančią pinigų sumą – 102 tūkst. 820 eurų.
Tada teisėjų kolegija, atmesdama kasacinį skundą, nustatė, kad automobilis buvo pripažintas abiejų nusikaltimų padarymo priemone, tačiau jo konfiskuoti nėra galimybės, nes jis nuosavybės teise nepriklauso kaltininkui.
Teismas paskelbė, kad galima konfiskuoti automobilio vertes atitinkančią pinigų sumą už kiekvieną nusikaltimą.
Praėjus tam tikram laikui po aukščiau minėtų atvejų A. Daikeris vėl įkliuvo prie vairo girtas – 2024 m. spalio 25-osios vakarą Vilniuje prie namų Lizdeikos gatvėje, vyras vėl buvo sulaikytas girtas.
Budrus kaimynas policijai pranešė, kad A. Daikeris vairavo girtas. Neblaivus vairuotojas buvo apipurkštas ašarinėmis dujomis ir neįleistas į namus, kol atvyko policija. Atvykę pareigūnai A. Daikeriui nustatė 1,8 promilės girtumą.
nuosprendisgirtas vairuotojasverslininkas
