Pasieniečiai išbrokavo užsieniečio vairuotojo pažymėjimą

Pirmadienio vakarą netoli sienos su Latvija, ties Škilinpamūšio kaimu (Pasvalio r.) tarnybą vykdę VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių užkardos pareigūnai sustabdė patikrinti į Lietuvą atvykstantį automobilį BMW X5, registruotą Ukrainoje. Juo vyko 23-ejų tos šalies pilietis.
Pasienio tikrinimo metu vyras pateikė ir jo vardu neva Ukrainoje išduotą vairuotojo pažymėjimą. Atlikę išsamų vertinimą, pasieniečiai nustatė, kad pateiktas dokumentas nėra autentiškas, padarytas ne pagal saugių dokumentų gamybos reikalavimus. Aptikę keletą požymių, nebūdingų originaliam vairuotojo pažymėjimui, VSAT pareigūnai padarė prielaidą, kad ukrainiečio pateiktasis – visiška klastotė.
Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo juo VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokio pobūdžio nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Po apklausos Ukrainos pilietis buvo informuotas, kad prokuroras kreipsis į teismą dėl proceso užbaigimo baudžiamuoju įsakymu.
Šiemet pasieniečiai sulaikė 167 suklastotus, įtariama, dokumentus: pasienyje su Baltarusija – 63, su Latvija – 34, su Lenkija – 26, su Rusija – 9, oro uostuose – 21. Daugiausia, 73, buvo vairuotojo pažymėjimų, taip pat 24 transporto priemonės registracijos pažymėjimai.
Pernai VSAT pareigūnai nustatė 303 padirbtus dokumentus: pasienyje su Baltarusija – 139, su Lenkija – 58, su Latvija – 21, su Rusija – 18, oro uostuose – 21, oro uostuose – 44. Kaip ir šiemet, tarp klastočių dominavo vairuotojo (145) ir transporto priemonės registracijos (67) pažymėjimai.
klastotėvairuotojo pažymėjimasukrainietis
