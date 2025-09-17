Prienuose prie prekybos centro neaiškiomis aplinkybėmis sužalotas vyras

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 16 d. apie 18 val. į ligoninę Kaune iš Prienų, Vytauto g., pristatytas ir dėl sužalojimų pristatytas vyras (gim. 1987 m.).
Vyriškis paaiškino, kad jį tą pačią dieną apie 17 val. Prienuose, Vytauto g., prie prekybos centro, sužalojo nepažįstami žmonės.
Surinkta įvykio medžiaga dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.