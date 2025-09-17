Statybininką apgavystėmis apkaltinęs vyras Kaune plaktuku suniokojo jo „Mercedes“ ir įkėlė „klipą“ į socialinius tinklus

„Aš gyvenu dėl savo vaikų. Kiekvieną dieną sunkiai dirbu, kad jie turėtų viską – stogą virš galvos, maistą ant stalo ir geresnę ateitį. Viską užsidirbu savo rankomis, sąžiningai.Bet pasakykit man – ką turėčiau pasakyti savo vaikams, kai tokie klounai pavagia mūsų duoną nuo stalo?“, – asmeninėje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje patalpinęs filmuotą medžiagą su daužomu automobiliu, piktinosi Deividas Š.
Šis „filmukas“ per nepilną parą buvo peržiūrėtas 1,2 mln. sykių, pakomentuotas beveik 6 tūkst. kartų.
Išdaužęs du stiklus keleivio pusėje, Deividas Š. perėjo į vairuotojo pusę – netrukus šukės pažiro ir ten.
„Nesu geras pavyzdys, bet nėra kito būdo su tokiais žmonėm kariauti. Minusas man, minusas tau.
Dešimtys žmonių jau kreipėsi, pasakodami, kaip buvo apgauti. O kiek dar yra tų, kurie tyliai prarado savo pinigus? Viešinu tai, kad daugiau niekas netaptų jo auka“, – savo paskyroje įpykęs parašė Deividas Š.
Iškūlė 3 langus
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Odeta Vaitkevičienė naujienų portalui Lrytas pranešė, jog incidentas užfiksuotas pirmadienio pavakare, apie 17 val. 35 min.
Savojo teismo „šou“ surengtas Savanorių prospekte.
O. Vaitkevičienė informavo, jog viešoje vietoje vyras sudavė kitam vyrui, paėmė pastarojo automobilio „Mercedes Benz“ 200 eurų, išdaužė 3 šoninius langus ir apgadino galinio vaizdo veidrodėlį.
„Padaryta žala tikslinama, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo“, – teigė policijos atstovė.
Įtarimai šioje byloje kol kas dar niekam nėra pareikšti.
Teigė buvęs apgautas
Deividas Š. portalui delfi.lt tvirtino, jog norėjo pamokyti jį esą apgavusį žmogų, o į policiją nesikreipęs, nes tai daryti neva būtų beprasmiška.
Pasak Deivido Š., statybomis užsiimantis vyriųkis apgaudinėja žmones, neįvykdo darbų arba juos atlieka nekokybiškai, pridaro broko: „Priima užsakymus kitų vardu, palieka skolas. Deja, taip pat papuoliau – pridarė broko, patyriau 1650 € nuostolį. Jis teisėsaugai žinomas, bet nieko nebijo, turi antstolių“.
Atsiliepimuose apie Dariaus T. įkurtą mažąją bendriją klientai negaili karčių žodžių: nepatikimas, nesąžiningas, nesumoka už prekes, neprisiima atsakomybės už padarytą broką ir t. t. – iš 11 komentarų teigiami tiktai 2.
Kaltinimus neigė
Pats Darius T. portalui delfi.lt neigė kaltinimus sukčiavimu – pasak statybų firmos vadovo, jo atžvilgiu nėra pradėta ikiteisminių tyrimų.
Vyriškio tvirtinimu, jis gyvena sąžiningai, nesukčiauja, darbus atlieka kokybiškai.
Statybininkas pripažino, jog turi reikalų su antstoliais, tačiau tikino, jog ruošiasi skolas apmokėti.
Policijos atstovai naujienų portalui Lrytas neatsakė į klausimus, ar statybomis užsiimantis Darius T. žinomas teisėsaugai, ar jam neiškelta bylų, kadangi jis yra privatus asmuo.
