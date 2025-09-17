Teismo nuosprendį apskundęs klaipėdietis vėl sučiuptas su nelegaliais rūkalais

Pirmadienį viename Kretingos rajono kaime netoli Latvijos pasienio VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai sustabdė patikrinti automobilį „VW Passat“. Universalą su lietuviškais valstybinio numerio ženklais vairavo 64-erių uostamiesčio gyventojas.
Apžiūrėję automobilį, pasieniečiai jo bagažinėje aptiko 1 500 pakelių cigarečių „Marlboro Gold“ ir „Marlboro“ be akcizo ženklų.
Po apklausos klaipėdietis buvo paleistas, skyrus jam kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Klaipėdietis pasieniečiams – gerai žinomas. Jis ne kartą teistas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis. Paskutinį kartą buvo sučiuptas 2024-ųjų vasarį, kai gabeno 2 tūkst. pakelių nelegalių cigarečių. Vyras nuosprendį apskundė ir dabar laukia, ką nuspręs aukštesnės instancijos teismas.
Sulaikyti automobilis ir cigaretės laikinai saugomi VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinėje.
kontrabandinės cigaretėssulaikymaspasieniečiai
Rodyti daugiau žymių