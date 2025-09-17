Abu senoliai – buvę jūreiviai, gerai pažinoję vietas kitą.
Pirmadienį vykusio posėdžio metu uostamiesčio prokuroras Jurijus Petuchovas pagarsino kaltinamąjį aktą su kraupiomis detalėmis – pareigūnų duomenimis, Sausio 15-osios gatvėje, trečiame aukšte esančiame savo bute nužudęs pensininką, A. Trusovas palaikus įdėjo į maišą ir nutempė į daugiabučio kiemą.
Maišą su palaikais po balkonu kitą dieną aptikusi valytoja nedelsdama iškvietė pagalbos tarnybas. Pravėrę maišą, kriminalistai nustėro: žudikas nupjovė abi aukos kojas, kurių tyrimo metu taip ir nepavyko surasti.
Manoma, jog kūną dalimis atskirti A. Trusovas nusprendė, siekdamas, kad pareigūnai jo namuose jokiu būdu neaptiktų nužudytojo palaikų – viso kūno nuvilkti į apačią jis nebūtų pajėgęs, be to, jis nebūtų tilpęs į maišą.
Tačiau pastangos nuslėpti siaubingą nusikaltimą nuėjo perniek – tyrėjai aptiko svarių įkalčių A. Trusovo atžvilgiu ir perdavė bylą į teismą. Nepaisant surinktų įrodymų, pastarasis savo kaltę iki šiol atkakliai neigia.
Galėjo panaudoti ir pjūklą
Prokuratūros duomenimis, žmogžudystė buvo įvykdyta 2024 metų spalio 13-ąją Nikolajui K. apsilankius A. Trusovo bute – mirtini smūgiai buvo suduoti tą patį vakarą arba spalio 14-osios naktį.
Įtariamąjį, be kitų detalių, įklampino ir kraujo pėdsakai, aptikti šalia jo būsto.
„Medicinos ekspertų nuomone, nužudytojo kūno dalys galėjo buvo atskirtos, panaudojant peilį ir pjūklą“, – portalui Lrytas pasakojo prokuroras J. Petuchovas.
Ekspertai taip pat nustatė, jog aukai peiliu arba kitu aštriu daiktu buvo smogta mažiausiai 49 kartus.
Nuosprendžio A. Trusovas laukia, būdamas laisvėje – kurį laiką jis buvo suimtas, tačiau vėliau išleistas, skyrus intensyviąją priežiūrą. Kaltinamasis žudikas įpareigotas nešioti elektroninę apykoję.
Pensininkui gresia kalėjimas nuo 8 iki 20 metų. Jis yra teisiamas ir dėl mirusiojo palaikų išniekinimo.
Dėl kokių priežasčių galėjo įsiplieksti lemtingas konfliktas, nežinia: vienintelis, kuris galėtų apie tai papasakoti, yra A. Trusovas, tačiau savo kaltę jis apskritai neigia.
Parodymus duos paskutinis
Klaipėdos apygardos teismo teisėjo vyresnioji padėjėja komunikacijai Indrė Rinkevičiūtė-Andrulė naujienų portalą Lrytas informavo, jog kiti du posėdžiai yra numatyti spalio pabaigoje.
Proceso metu A. Trusovas parodymus duos po nukentėjusiųjų, liudytojų ir kitų bylos dalyvių apklausų.
Šiuo metu psichiatrinės ekspertizės kaltinamajam nuspręsta neskirti, tačiau neatmetama, kad tai gali būti padaryta vėlesnėje proceso stadijoje.
Aukos artimieji yra pateikę A. Trusovui nemažus ieškinius dėl neturtinės žalos atlyginimo.
