Iš įmonės puspriekabių Vilniuje pavogta elektros instaliacijų už 15 tūkst. eurų

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugsėjo 17 d. Vilniaus apskrities VPK gautas įmonės pranešimas, kad nuo rugsėjo 12 d. maždaug 22 val. iki rugsėjo 16 d. maždaug 7 val. Vilniuje, Žarijų g., iš dviejų įmonei priklausančių puspriekabių buvo pavogta elektros instaliacija.
Nuostolis – 15 000 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
VagystėVilniuselektros instaliacija
Rodyti daugiau žymių