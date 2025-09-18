Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaKriminalai

Iš įmonės puspriekabių Vilniuje pavogta elektros instaliacijų už 15 tūkst. eurų

2025 m. rugsėjo 18 d. 08:53
Lrytas.lt
Vilniaus policija ieško nusikaltėlių, iš įmonės puspriekabių pavogusių elektros instaliacijų už 15 tūkst. eurų.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugsėjo 17 d. Vilniaus apskrities VPK gautas įmonės pranešimas, kad nuo rugsėjo 12 d. maždaug 22 val. iki rugsėjo 16 d. maždaug 7 val. Vilniuje, Žarijų g., iš dviejų įmonei priklausančių puspriekabių buvo pavogta elektros instaliacija.
Nuostolis – 15 000 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
VagystėVilniuselektros instaliacija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.