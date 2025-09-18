Rezonansinis tyrimas dėl milžiniško kyšio – baigtas: knygų apie mafiją autorius Dailius Dargis ir jo bendrininkai stos prieš teismą

Tai naujienų portalui Lrytas ketvirtadienį patvirtino ikiteisminiam tyrimui vadovaujantis prokuroras Darius Šneideris.
Be D. Dargio, 2024 metų rugpjūtį iškeltoje byloje pareikšti įtarimai dviem galimiems jo bendrininkams – už korupciją anksčiau teistam buvusiam advokatui Arturui Jušinskiui ir „Are“ išminuotoju dirbusiam Ovidijui Juronui. Atliekant ikiteisminį tyrimą, buvo minima apie inkriminuojamą milžinišką 200 tūkst. eurų kyšį.
Pasak D. Šneiderio, paskelbus apie tyrimo pabaigą, proceso dalyviai šiuo metu susipažįsta su bylos medžiaga. Tai truks maždaug porą savaičių, o po to, jeigu nebus pateikta prašymų dėl tyrimo papildymo, bus rašomas kaltinamasis aktas ir byla atsidurs teisme. Prokuroro teigimu, įtariamųjų skaičius ir jiems inkriminuojamų nusikaltimų pobūdis nepakito.
Nusikratė elektroninės apykojės
Be minėtos bylos dėl galimos prekybos poveikiu, D. Dargio ir kitų įtariamųjų atžvilgiu yra atliekamas dar vienas ikiteisminis tyrimas, kuriame ketvirtadienį taip pat paaiškėjo naujų detalių.
Antra byla buvo iškelta 2025 metų balandį dėl įtariamų korupcinių ir kitokio pobūdžio nusikaltimų.
D. Dargiui joje inkriminuojamas ir vienas labai sunkus nusikaltimas, už kurį gresia daugiau nei 10 metų kalėjimo. Prokuratūra tyrimo sumetimais šio epizodo iki šiol viešai neįvardija.
Vienas ikiteisminiam tyrimui vadovaujančių prokurorų grupės narių, Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Tomas Uldukis ketvirtadienį informavo portalą Lrytas, jog antra byla šiuo metu yra sujungta su dar vienu ikiteisminiu tyrimu.
Dabartiniame sujungtame tyrime įtarimai iš viso yra pareikšti 5 asmenims, tačiau likusių keturių įtariamųjų pavardės viešai neskelbiamos. Didelės apimties bylos į teismą greitu laiku perduoti neplanuojama.
D. Dargiui joje praėjusią savaitę buvo sušvelninta kardomoji priemonė, panaikinus intensyviąją priežiūrą – įpareigojimą nešioti elektroninę apykoję. Šiuo metu jam yra skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Minimas didžiulis kyšis
Pirmoji byla knygų apie mafiją autoriui D. Dargiui buvo iškelta pernai rudenį, pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl galimo prekybos poveikiu.
Po sulaikymų, įvykusių 2024 metų rugsėjo 17 dieną Vilniuje, delfi.lt paskelbė, jog D. Dargis kartu su A. Jušinskiu ir O. Jūronu iš Kauno verslininko, kriptovaliutininko Tado Kaspučio mainais už jo problemų išsprendimą paperkant teisėsaugininkus galimai reikalavo sumokėti 200 tūkst. eurų: teisėsaugos medžiagoje esą minima, jog reikalaujamas kyšis gali sudaryti tokią sumą. Advokatas A. Jušinskis neva paveiks teisėsaugos pareigūnus, kad T. Kaspučiui nebūtų keliama baudžiamoji byla.
Baudžiamoji byla buvo iškelta po prieštaringai vertinamo T. Kaspučio apsilankymo STT būstinėje Kaune praėjusių metų rugpjūtį. Jis buvo pripažintas nukentėjusiuoju.
Portalui Lrytas pasiteiravus Kauno prokuroro Ričardo Gailevičiaus, kai jis dar vadovavo tyrimui, ar žiniasklaidoje paminėta galimai iš T. Kaspučio reikalauto 200 tūkst. eurų kyšio suma iš tikrųjų figūruoja byloje, R. Gailevičius atsakė: „Taip, į tą pusę“.
Pasak R. Gailevičiaus, D. Dargiui ir kitiems įtariamiesiems inkriminuojamos nusikalstamos veikos epizodai yra susiję su galimu kyšininkavimu: jie patraukti baudžiamojon atsakomybėn už tai, kad, pasinaudodami pažintimis, ryšiais, kita tikėtina įtaka, padės asmeniui palankiai išspręsti susikaupusias problemas valstybės institucijose, paveiks jų darbuotojus.
Prokuroro teigimu, bylos duomenys liudija, jog tam tikrą kyšio sumą įtariamieji pasidalijo tarpusavyje. Dalį pinigų teisėsaugai pavyko rasti.
Įtaria siekiu susidoroti
Rašytojas savo kaltę kategoriškai neigia abiejose bylose.
D. Dargio nuomone, keršto jis susilaukė po 2024 metų birželio pradžioje portale delfi.lt pasirodžiusios publikacijos apie kriptovaliutų verslu užsiimantį T. Kasputį.
Knygų ir straipsnių autorius teigė tąsyk sulaukęs žinučių, jog su juo „bus susitvarkyta“.
Rašytojo manymu, kažkam ant „skaudančios vietos“ jis užlipo ir 2023 metais išleistoje knygoje „Milijonieriaus testamentas – meilės pinklėse“ apie verslininką Raimondą Karpavičių, po jo mirties įsiplieskusias kovas dėl turtų.
Kurį laiką D. Dargis buvo suimtas, vėliau skyrus švelnesnes kardomąsias priemones.
Rašytojas patvirtino Lrytui, jog pats prašė pareigūnų būti patikrintas vadinamuoju melo detektoriumi – poligrafu.
„Dėl savęs esu visiškai ramus. Tačiau tai, kas vyksta, peržengia bet kokias ribas: mane kiša už grotų antrą kartą per nepilnus metus, prašo suimti 3 mėnesiams, paskui – pratęsti suėmimą dar 2 mėnesiams.
Tai yra žiauru. Manau, mane norima palaužti, sunaikinti, padaryti nusikaltėliu, vos ne Henrikas Daktaras Nr.2“, – dar šių metų birželį bendraudamas su portalu, piktinosi D. Dargis.
D. Dargis papasakojo portalui Lrytas, kokiomis sąlygomis jam teko gyventi už grotų, pasidalijo kitais iškalbingais faktais, neslėpdamas niūrių įtarimų apie siekius su juo susidoroti: „Mane uždarė į vieną kamerą su recidyvistu, kuris buvo teistas 17 kartų už smurtinius nusikaltimus. Jis rodė man įvairius „prijomus“, kaip galima nužudyti žmogų, smūgiuojant į gerklę, kepenų sritį – leido suprasti, kad taip gali atsitikti su manimi. Ant stalo tuo metu mėtėsi 4 vinys. Manau, mane bandoma tiesiog palaužti“.
Prokuratūra savo ruožtu kategoriškai atmeta kaltinimus kerštaujant – pareigūnų tvirtinimu, tyrimai apskritai nėra susiję su žurnalistine D. Dargio veikla.
