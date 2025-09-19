Girtas vyras Birštone sumušė 87 metų senolę

Kaip pranešė Alytaus apskrities VPK, rugsėjo 18 d. apie 15 val. Birštone, Svarainių g., namuose, girtas vyras (gim. 1958 m.) smurtavo prieš moterį (gimusi 1938 m.).
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į Kauno apskrities VPK areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Tas, kas nurodytą veiką padarė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.