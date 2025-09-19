Muitininkai sulaikė 50 tonų kačių kraiko – sankcionuotą prekę bandyta išvežti į Baltarusiją

Į Klaipėdos jūrų uostą krovinys atvyko iš Vokietijos, Hamburgo uosto, o toliau turėjo būti vežamas į Baltarusiją. Krovinio siuntėjas – Kinijos įmonė. Deklaranto atstovas muitinės pareigūnams pateikė dvi tranzito deklaracijas, kuriose prekės įvardytos kaip kačių kraikas.
Atlikus fizinį patikrinimą bei įvertinus pateiktus dokumentus, pareigūnams kilo įtarimų, kad prekės buvo deklaruotos neteisingu Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodu. Muitinės laboratorijoje atlikti tyrimai patvirtino, kad deklaruotas kodas neatitiko tikrosios prekių klasifikacijos.
Pagal nustatytą naują KN kodą, sulaikytas kačių kraikas patenka į prekių, kurioms taikomos tarptautinės sankcijos, sąrašą. Todėl jų gabenimas į Baltarusiją yra draudžiamas.
Už tarptautinių sankcijų pažeidimus numatyta atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 515 straipsnį. Asmenims, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims gali būti skiriamos administracinės baudos iki 6 tūkst. eurų su neteisėtai gabentų prekių konfiskavimu.
Lietuvos muitinė primena: muitinės pareigūnai nuolat tikrina, ar laikomasi Europos Sąjungos taikomų sankcijų bei nacionalinių ribojimų. Sulaikoma daug krovinių, kuriuose bandoma paslėpti sankcionuotas prekes, dažniausiai deklaruojant jas kitais kodais ar nurodant klaidinančią informaciją.
Tokie atvejai rodo, kad prekių srautai į sankcionuotas šalis yra kruopščiai kontroliuojami, o bandymai apeiti nustatytą tvarką – identifikuojami ir užkardomi.
