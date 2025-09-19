Pagarsėjęs Kauno kelių erelis įkliūva jau 6 kartą, kelia didžiulį pavojų visuomenei, bet sutramdyti jo niekaip nepavyksta

Kauno apylinkės teisme svarstant paskutinę bylą, 40 metų kaltinamasis Edvinas Pacaitis nepasirodė be pateisinamos priežasties, todėl į kitą posėdį, kuris įvyks ketvirtadienį, jį įpareigota atvesdinti policija. Apie tai naujienų portalą informavo šio teismo pirmininko padėjėja ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Inga Ramanauskaitė.
Šeštoji byla E. Pacaičiui iškelta, policijai jį sustabdžius šių metų kovą Taikos prospekte vairuojantį automobilį „Opel Zafira“. Tąsyk jis įpūtė į alkoholio matuoklį 2,70 prom. (sunkus girtumo laipsnis).
Nepaisant numatytų nemenkų baudų ir kitų griežtų sankcijų už vairavimą išgėrus, atsakingoms institucijoms niekaip nepavyksta sutramdyti šio kelių chuligano, kuris nekreipia dėmesio į baudžiamojo poveikio priemones.
E. Pacaitis niekur oficialiai nedirba, todėl išieškoti iš jo baudų ar konfiskuotino turto nėra galimybės. Portalo Lrytas žiniomis, automobiliai, kuriuos jis vairuodavo, priklauso kitiems asmenims.
Vienoje ankstesnių bylų jam buvo uždrausta vairuoti transporto priemones net 6 metus, draudimas galioja iki šiol, tačiau nepaisydamas to, jis toliau leidžiasi į nutrūktgalviškas keliones, keldamas didžiulį pavojų sau ir aplinkiniams.
Veiksmingesne priemone, ko gero, galėtų tapti realus įkalinimas, tačiau teismai net ir po pasikartojančių nusikaltimų skiria jam lygtinį laisvės atėmimą ar kitas švelnesnes bausmes, nesiųsdami už grotų.
Šeštoji byla gal būti paskutinis lašas, perpildęs teisėjų kantrybės taurę.
Kaunasgirtas vairuotojasbaudžiamoji byla
Rodyti daugiau žymių