Lietuvos dienaKriminalai

Šalčininkietį sostinėje VSAT pareigūnai pričiupo su įkalčiais

2025 m. rugsėjo 19 d. 10:41
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Pasieniečiai sučiupo sostinėje besidarbavusį Šalčininkų rajono gyventoją, kai tas iš savo automobilio į garažą krovė nelegalius rūkalus. Sulaikyta beveik 26 tūkst. eurų vertės 5 000 pakelių baltarusiškų cigarečių.
Antradienį tikrindami turimą informaciją VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai sostinės Šumsko gatvėje, šalia statomo namo, sulaikė iš S klasės automobilio „Mercedes Benz“ į garažą ryšulius kraunantį vyrą. Juose buvo supakuotos cigaretės – 5 000 pakelių „NZ Gold“ ir „Queen Menthol“ su baltarusiškomis banderolėmis.
Šių nelegalių rūkalų vertė, įskaitant visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius – 25 950 eurų.
Pasieniečiai atliko kratą ir kitoje su įtariamuoju siejamoje vietoje – sodyboje, esančioje Dieveniškių miestelyje (Šalčininkų r.), iš trijų pusių apsuptame Baltarusijos.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Šalčininkietis atsidūrė Vilniaus pasienio rinktinės laikino sulaikymo patalpose. Po apklausos, skyrus kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, buvo paleistas.
Sulaikytos cigaretės ir automobilis laikinai saugomi Vilniaus pasienio rinktinėje.
