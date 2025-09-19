Lrytas Premium prenumerata tik
Kriminalai

Švelniai įkaušusi alytiškė prilupo gerokai apgirtusį vyrą

2025 m. rugsėjo 19 d. 10:08
Lrytas.lt
Policijos areštinėje atsidūrė moteris, kuri būdama švelniai įkaušusi Alytuje prilupo gerokai apgirtusį vyrą.
Kaip pranešė Alytaus apskrities VPK, rugsėjo 18 d. apie 15 val. 40 min. Alytuje, Jaunimo g., žodinio konflikto metu, švelniai įkaušusi (0,46 prom. alkoholio) moteris (gimusi 1993 m.) smurtavo prieš girtą (1,68 prom. alkoholio) vyrą (gim. 1994 m.).
Įtariamoji sulaikyta ir uždaryta į ilgalaikio sulaikymo patalpą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Tas, kas nurodytą veiką padarė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
