Radviliškio rajone sulaikytas neblaivus karys, prie Kauno – policijos pareigūnas

Rugsėjo 19 d. apie 19 val. 40 min. Radviliškio r., Prastavonių k., sustabdytas automobilis „Subaru Impreza“, kurį vairavo ne tarnybos metu neuniformuotas neblaivus (0,86 prom.) Lietuvos kariuomenės karys (gim. 1989 m.), kuriam surašytas AN protokolas pagal LR ANK 422 str.
Rugsėjo 19 d. apie 19 val. 30 min. Kauno r., Užliedžių k., pastebėtas sustojęs automobilis „Mercedes Benz ML500“, kurį vairavo ne tarnybos metu (atostogauja) neuniformuotas neblaivus (1,32 prom.) Kauno apskr. VPK pareigūnas, kuriam surašytas AN protokolas pagal LR ANK 423 str. 3 d., 417 str. 7 d.
girtas karyspolicijos pareigūnasKauno rajonas
