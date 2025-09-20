Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Radviliškio rajone sulaikytas neblaivus karys, prie Kauno – policijos pareigūnas

2025 m. rugsėjo 20 d. 08:55
Lrytas.lt
Policijos pareigūnai Kauno rajone girtą prie vairo sulaikė kolegą, o Radviliškio rajone įkliuvo neblaivus karys.
Rugsėjo 19 d. apie 19 val. 40 min. Radviliškio r., Prastavonių k., sustabdytas automobilis „Subaru Impreza“, kurį vairavo ne tarnybos metu neuniformuotas neblaivus (0,86 prom.) Lietuvos kariuomenės karys (gim. 1989 m.), kuriam surašytas AN protokolas pagal LR ANK 422 str.
Rugsėjo 19 d. apie 19 val. 30 min. Kauno r., Užliedžių k., pastebėtas sustojęs automobilis „Mercedes Benz ML500“, kurį vairavo ne tarnybos metu (atostogauja) neuniformuotas neblaivus (1,32 prom.) Kauno apskr. VPK pareigūnas, kuriam surašytas AN protokolas pagal LR ANK 423 str. 3 d., 417 str. 7 d.
