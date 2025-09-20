Reidas Vilniuje: girtas prie BMW vairo įkliuvo žinomas komikas Markas Žukauskas

Reidą penktadienio pavakare pareigūnai pradėjo greta Vilniaus esančiame Galinės kaime. Ir iš karto kone vienu metu čia sustabdė tris girtus vairuotojus. Daugiausiai iš jų pripūtė 1991 m. gimęs automobilio „Audi“ vairuotojas. Tvirtinęs, kad alkoholį gėrė iš vakaro, apie puse penkių dienos vyras pirmu pūtimu į policijos alkotesterį pripūtė 1,63 prom., antru – 1,43 prom.
1986 metais gimęs „Volvo“ vairuotojas pareigūnams prisipažino ryte gėręs alaus. Jam nustatytas 0,46 prom. girtumas.
Tuo tarpu apie 11 val. dienos alkoholį vartojęs „Peugeot“ vairuotojas (gim. 1956 m.) pirmu pūtimu pripūtė 1 prom., antru – 1,04 prom.
Čia pat Galinės kaime įkliuvo ir du beteisiai vairuotojai – 1996 m. gimęs „Ford Galaxy“ vairuotojas ir 1978 m. gimęs „Honda Civic“ vairuotojas. Pirmasis be teisių įkliuvo jau ne pirmą kartą.
Beteisis nepilnametis važiavo į „Rimi“, 18-metis ukrainietis vežiojo draugą
Reidui persikėlus į Justiniškių g., pareigūnams įkliuvo mopedu važiavęs nepilnametis. Vaikinas teisės vairuoti neturi. Jis teisinosi tuo, kad labai reikėjo nuvažiuoti į prekybos centrą „Rimi“.
Pradėjus stabdyti automobilius Laisvės pr. ties sankirta su Oslo g., čia iš karto įkliuvo automobilį „Volvo“ vairavęs jaunas vyras (gim. 2002 m.). Vairuotojo pažymėjimo jis niekada neturėjo. Kadangi vaikinas įkliuvo ne pirmą kartą, jo automobilis techninės pagalbos sunkvežimiu išgabentas į saugomą aikštelę.
Netrukus čia pat sustabdytas ir automobilis BMW. Prie vairo sėdėjo 18-metis ukrainietis, kartu važiavo jo bendraamžis tautietis.
Patikrinus duomenų bazėsi jokių įrašų apie tai, kad kovo mėnesį pilnametystės sulaukęs jaunuolis Lietuvoje būtų įgijęs teisę vairuoti, nerasta.
„Mums buvo likę visai nedaug iki namų“, – įvykio vietoje guodėsi užsieniečiai.
Gelbėti jaunuolių į reido vietą atskubėjo vairuotojo brolis. Paaiškėjo, kad draugai po Vilnių važinėjosi jo autombiliu.
Dar vienas teisės vairuoti neturinti vairuotojas įkliuvo Žirnių g.
Žinomas komikas sustabdytas sostinės centre
Reidui persikėlus į Vilniaus centrą, prieš pat vidurnaktį V.Kudirkos gatvėje sustabdytas automobilis BMW, kurį vairavo žinomas jaunosios kartos komikas ir „Youtube“ kanalo „Hiparikai“ vedėjas Markas Žukauskas (gim. 1997 m.). Kilus įtarimui, kad jaunas vyras gali būti neblaivus, pareigūnai jo paprašė išlipti iš automobilio ir papūsti į alkotesterį.
Prisipažinęs, kad alkoholį vartojo prieš pusvalandį, komikas pirmu pūtimu į alkotesterį pripūtė 1,16 prom.
Laukdamas, kol praeis privalomos 15 min. iki antro pūtimo, komikas organizme esantį alkoholį bandė „išsportuoti“ – darė atsispaudimus, šokinėjo. Tačiau tai nepadėjo. Po antro pūtimo alkotesteris parodė dar didesnius skaičius, nei pirmą kartą – 1,31 prom.
„Kaip taip gavosi?“, – reidą stebėję žurnalistai paklausė komiko po to, kai šis antrą kartą papūtė į policijos alkotesterį.
Paprastai žodžio kišenėje neieškantis vyras šį kartą buvo lakoniškas: „Nekaip gavosi“.
Nekalbus jis buvo ir vėliau, situacijos, į kurią papuolė, nekomentavo.
Paaiškėjus, kad komikas vairavo ne tik girtas, bet ir neturėdamas teisės vairuoti, nes ši jam šiuo metu atimta už greičio viršijimą, į reido vietą buvo iškviestas techninės pagalbos sunkvežimis, kuris įžymybės automobilį BMW išgabeno į saugomą aikštelę. Surašius protokolą, komikas savo kelionę toliau tęsė pėsčiomis.
Čia pat V.Kudirkos g. pareigūnai patikrino ir kelis pro šalį važiavusius paspirtukininkus. Vienas buvo girtas. Pirmu pūtimu į alkotesterį jis įpūtė 1,24 prom., antru – 1,23 prom.
Pareigūnai įspėja, kad tokie reidai bus rengiami ir ateityje.
kelių policijos reidasVilniusgirti vairuotojai
Rodyti daugiau žymių