Vagių sėkmė – Vilniaus rajone esančiame bute aptiko pluoštą grynųjų pinigų

2025 m. rugsėjo 20 d. 08:25
Į butus Kaune ir Vilniaus rajone įsibrovę vagys aptiko vertingą grobį – dideles sumas grynųjų pinigų.
Rugsėjo 19 d. apie 10 val. 40 min. Vilniaus r., Klonių k., pastebėta, kad išlaužus duris, iš gyvenamojo namo pavogti juvelyriniai dirbiniai ir 21 000 eurų. Nuostolis nustatinėjamas. 
Rugsėjo 19 d. 16 val. 30 min. Kauno apskr. VPK gauta informacija, kad nuo liepos 12 d. iki rugpjūčio 31 d. laikotarpyje, Kaune, M. Gimbutienės g., iš buto, sugadinus durų spynos cilindrą, buvo pavogti įvairūs suvenyrai, drabužiai bei 10 000 eurų. Nuostolis – 11 000 eurų.
Abiem atvejais pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 178 str. 3 d
