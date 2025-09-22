Girto pareigūno kelionė sukėlė aistrų: gyventojai teigia, kad policija pateikė netikslią informaciją

„Rugsėjo 19 d. apie 19 val. 30 min. Kauno r., Užliedžių kaime, pastebėtas sustojęs automobilis „Mercedes Benz ML500“, kurį vairavo ne tarnybos metu (atostogose) neuniformuotas neblaivus (1,32 prom.) Kauno apskrities VPK pareigūnas, kuriam surašytas AN protokolas pagal LR ANK 423 str. 3 d., 417 str. 7 d.“, – buvo rašoma Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato įvykių suvestinėje.
Vis dėlto, naujienų portalo „Kas vyksta Kaune“ redakciją užplūdo liudininkų pranešimai apie visai kitokią, gerokai tamsesnę, penktadienio vakaro įvykių versiją. Jų teigimu, viskas prasidėjo nuo to, kad „Mercedes-Benz“ vairuotojas nestojo pareigūnams.
„Sveiki, matau parašėte straipsnį apie tikrovės neatitinkantį atvejį Užliedžiuose, kai nuo pareigūnų bėgęs vairuotojas atsitrenkė į mokyklos pastatą, išlaužė visas tvoras, o nebuvo sustabdytas, kaip rašote. Ar informacija sušvelninta dėl to, kad jis yra pareigūnas? Nes visi vietos gyventojai matė realią situaciją, kad jis policininkams nestojo. Kur čia teisybė, jeigu paprastas žmogus taip pasielgtų, tai būtų pasmerktas visuomenės ir jūsų žurnalistų“, – tikino įvykio liudininkas.
„Sveiki. Straipsnyje nepaminėtos visos gėlytės. Dūrė kiaurai tvorą ir į pastatą“, – jam antrino kitas skaitytojas.
Gyventojų teigimu, šį įvykį stebėjo visas būrys smalsuolių, kadangi netoliese vyko Užliedžių bendruomenės šventė. Visi liudininkai sutaria – tokios istorijos tik didina žmonių nepasitikėjimą institucijomis.
„Buvo straipsnis apie rastą sustojusį neblaivų policininką. Pasidomėkit plačiau, nes čia melas. Buvo daug liudininkų, nes šalia esančiame parkelyje vyko bendruomenės šventė. Matėm, kaip vyko to „Mercedes-Benz“ gaudynės ir jis, nesugebėjęs pabėgti, trenkėsi į mokyklos tvorą. Jį išvęsdino vos pastovintį ant kojų, po kiek laiko apsivėmė. Ar tai tikrai tik 1,32 prom.? Žmonėms tai kelią daug abejonių ir nepasitikėjimo pareigūnais, už tokių įvykių maskavimus“, – teigė pakaunės gyventojas.
„Liudininkų daug, nes kaip tik tuo metu šalia parkelyje vyko renginys. Pilna žmonių, laimei jų nekliudė. Bet visi matė. Kaip policininkams girtuoklis tapšnojo per petį „sulaikomas“. Pažįstami matyt. Kaip vežiojo policininkai pro kaimus mikriuke, kad ilgiau truktų parvežimas į būstinę, kad spėtų daugiau išsiblaivyt. Su 1,3 prom. girtumu taip neadekvačiai nesielgia. Ten tikrai turėjo daugiau pripūst“, – samprotavo skaitytojas.
Situaciją pakomentavusi Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė atkreipė dėmesį, kad Paros įvykių apžvalga formuojama iš pirminės informacijos apie įvykius.
„Rugsėjo 19 d. Policijos registruojamų įvykių registre buvo gauti 3 pranešimai apie galimai neblaivaus žmogaus vairuojamą automobilį „Mercedes Benz“. Pirmasis gautas 19 val. 14 min. Į įvykį buvo nukreipti 4 policijos ekipažai.
Automobilį apie 19 val. 28 min. pastebėjo ekipažas K1717, kuris radijo ryšiu pranešė apie pastebėtą transporto priemonę kitiems ekipažams. Kadangi policijos pareigūnai važiavo kita kryptimi nei minėtas automobilis, jie apsisuko ir pradėjo važiuoti Griežlės g. link Plento g. paskui minėtą automobilis, siekdami jį prisivyti.
Kol pareigūnai apsisuko, automobilis jau buvo nutolęs nuo policijos pareigūnų automobilio. Pareigūnams važiuojant Griežles g. link Plento g. jie pastebėjo, kad automobilis „Mercedes Benz“ nusuko į Ledos g. ir įsuko į automobilių stovėjimo aikštelę.
Maždaug 19 val. 30 min. pareigūnams privažiavus prie minimo automobilio paaiškėjo, kad jis sustojo atsitrenkę į priešais pastatą esančius konteinerius, taip pat išvertė tvorą bei kliudė Užliedžių mokyklos-daugiafunkcio centro pastato sieną. Nustatyta, kad automobilį vairavo Kauno apskrities VPK pareigūnas (gim. 1984 m.)“, – įvykio aplinkybes aiškino Kauno apskrities VPK atstovė.
Anot jos, į įvykio vietą netrukus atvyko ir kiti ekipažai, kurie buvo nukreipti į įvykį.
„19 val. 35 min. paklausus vairuotojo, kada jis paskutinį kartą vartojo alkoholio, buvo nurodyta, kad ką tik, todėl, vadovaujantis alkotesterio „Drager 7510“ naudojimo instrukcija, kurioje nurodytas reikalavimas tikrinamam asmeniui nuo alkoholio paskutinio oralinio vartojimo momento turi praeiti ne mažiau kaip 15 minučių, buvo palaukta 15 min. ir 19 val. 50 min. tikrintas vairuotojo blaivumas.
Prietaisas parodė užrašą „BURNOS ALKOHOLIS“, todėl pakartotinai girtumas tikrintas 20 val. 11 min. Alkotesteriu fiksuotas lengvas girtumo laipsnis – 1,44 prom., pakartotinio patikrinimo metu – 1,32 prom. (teisės aktai nustato, kad būtent antrojo patikrinimo rezultatai yra įrodomieji).
Buvo fiksuotas eismo įvykis, automobilis nutransportuotas į saugojimo aikštelę. Vairuotojas į policijos komisariatą vežtas nebuvo, jam įvykio vietoje buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 423 str. 3 d. ir 417 str. 7 d.“, – aiškino policijos atstovė.
Jos teigimu, Policijos departamento prie VRM Imuniteto valdybos pareigūnai pradėjo tarnybinį patikrinimą dėl pareigūno veiksmų.
