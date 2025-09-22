Lrytas Premium prenumerata tik
Kriminalai

Kauno teisme – netikėta žinia: vos prasidėjus procesui, mirė vaiko prievartavimu kaltintas vyras

2025 m. rugsėjo 22 d. 19:10
Pedofilija kaltinto, daug kartų anksčiau teisto vyro iš Kauno krašto byla veikiausiai artimiausiu metu bus nutraukta. Pirmadienį Kauno apylinkės teisme turėjęs įvykti teismo posėdis atšauktas, paaiškėjus apie jo mirtį.
Vyriškiui buvo iškelta baudžiamoji byla, inkriminuojant paauglės išprievartavimą ir jai sukeltą sveikatos sutrikdymą, pasireiškusį dvasiniais išgyvenimais.
Kriminalistų duomenimis, sunkus nusikaltimas buvo įvykdytas 2024 metų vasarą. Savo kaltę ikiteisminio tyrimo metu jis pripažino.
Penktą kartą teisiamųjų suole atsidūrusiam smurtautojui grėsė kalėjimas nuo 3 iki 10 metų.
Pirmą sykį bylą teismas turėjo atversti šių metų rugsėjo 4 dieną, tačiau į posėdį kaltinamasis tąsyk neatvyko be pateisinamos priežasties.
Nepasirodžius vyriškiui, teismas įpareigojo policiją jį atvesdinti į kitą posėdį, paskirtą rugsėjo 22 dieną.
Tačiau rugsėjo 15 dieną jis mirė. Mirties priežastis neatskleidžiama.
Kauno apylinkės teismas spalio 1 dieną priims sprendimą bylą nutraukti, kaltinamajam mirus, arba tęsti procesą, siekiant reabilituoti jį po mirties.
Teisiamojo artimųjų prašymo dėl proceso pratęsimo šiuo metu nėra ir vargu ar jis bus pateiktas, juolab, kad savo kaltę jis buvo pripažinęs dar prieš bylos perdavimą į teismą.
Tyrimo metu nustatyta, jog nepilnametė buvo išprievartauta name, panaudojant fizinį smurtą.
Nukentėjusioji nėra prievartautojo šeimos narė, giminystės ryšiais su juo nesusijusi.
Moksleivė papasakojo savo šeimos nariams, ką jai teko patirti. Pastarieji nedelsdami kreipėsi į teisėsaugą.
Pareigūnams pavyko surinkti įrodymus prieš įtariamąjį prievartautoją ir perduoti bylą į teismą.
Nuosprendžio jis laukė, būdamas laisvėje – jam buvo skirta intensyvi priežiūra, įpareigojant nešioti apykoję, ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Vyras anksčiau buvo teistas 4 kartus už smurtą ir kitokius nusikaltimus.
