Kriminalai

Šeimyninis konfliktas Biržuose: vyras peiliu sužalojo moterį ir 20-metį, po sulaikymo pripūtė virš 4 prom.

2025 m. rugsėjo 22 d. 08:24
Lrytas.lt
Biržų policija aiškinasi aplinkybes šeimyninio konflikto, kuomet girtas vyras peiliu sužalojo bendraamžę moterį ir 20-metį vaikiną. Po sulaikymo įtariamasis pripūtė daugiau nei 4 prom.
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 21 d. apie 22 val. 29 min. Biržuose, Kęstučio g., bute, vyriškis peiliu sužalojo moterį (gimusi 1979 m.) ir vaikiną (gim. 2005 m.).
Abu nukentėjusieji dėl sužalojimų paguldyti į Panevėžio ligoninę.
Girtas įtariamasis (gim. 1980 m.) uždarytas į areštinę. Po sulaikymo jam nustatytas 4,10 prom. girtumas. 
Policija praneša, kad konfliktas vyko tarp šeimos narių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
