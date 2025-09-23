Bendra pasieniečių ir policijos operacija Alytaus r.: perimtas krepšys su kilogramu kvaišalu

Kaip pranešė Alytaus apskrities VPK, rugsėjo 22 d. Alytaus r., Alovės seniūnijoje, Muiželėnų kaime, Alytaus apskrities VPK pareigūnai, bendradarbiaudami su Valstybės sienos apsaugos tarnyba, patikrino automobilį „Škoda Octavia“, vairuojamą vyro (gim. 1998 m.).
Patikrinus automobilį, jo salone rastas juodas krepšys, kuriame buvo virš 1 kg, įtariama, augalinės kilmės narkotinės ar psichotropinės medžiagos.
Pirminiais duomenimis, policija automobilį stabdė ir tikrino turėdama iš anksto pasieniečių perduotą informaciją apie tai, kad gali būti gabenami narkotikai.
Vairuotojas buvo sulaikytas, tačiau vėliau skyrus dvi kardomasias priemones, nesusijusias su suėmimu, buvo paleistas.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
sulaikymasNarkotikaiAlytaus rajonas
Rodyti daugiau žymių