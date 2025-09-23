Ir vėl įkliuvo kaunietis, pernai nuteistas už baltarusiškų cigarečių gabenimą

Pirmadienį VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai, bendradarbiaudami su Vilniaus apskrities policijos patruliais, kelyje Vilnius–Kaunas, Abromiškėse (Elektrėnų sav.), sustabdė patikrinti automobilį „Toyota Corolla Verso“. Vienatūrį su lietuviškais valstybinio numerio ženklais vairavo 57-erių kaunietis.
Tikrindami sustabdytą automobilį, pasieniečiai jame aptiko 1 500 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis. Tokio kiekio rūkalų vertė, įskaitant visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 7 785 eurai.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Pasieniečių sulaikytas kaunietis atsidūrė uostamiesčio policijos areštinėje. Po apklausos, skyrus kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, jis buvo paleistas.
Šis kaunietis bėdų dėl nelegalių cigarečių prisidaro nebe pirmą kartą. Prieš metus, pernai rugpjūtį, teismo baudžiamuoju įsakymu jam buvo skirta galutinė bausmė – 65 MGL dydžio (3 250 eurų) bauda, kurią per 12 mėnesių jis turėjo sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą.
Sulaikytos cigaretės ir automobilis laikinai saugomi VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinėje.
kontrabandinės cigaretėssulaikymaspasieniečiai
Rodyti daugiau žymių