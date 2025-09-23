Kauno apygardos teismas antradienį atvertė šią baudžiamąją bylą, iškeltą V. Arbačauskui dėl pasikėsinimo nužudyti ir grasinimų susidoroti.
Anksčiau jis jau buvo už žmogžudystę ir kitus nusikaltimus.
Antradienį vykusio posėdžio metu buvo pagarsintas kaltinamasis aktas.
Praėjusią žiemą grįžęs iš užsienio, kur dirbo statybose, V. Arbačauskas susipažino su Kaune, Marvelėje gyvenančia moterimi.
Artimesnių santykių siekęs vyras išgirdo neigiamą atsakymą. Moterį palaikė ir jos šeimos nariai, nepritarę draugystei su naujuoju pažįstamu.
Pareigūnų duomenimis, V. Arbačauskas pyktį išliejo ne tik jį atstūmusios moters, bet ir jos artimųjų atžvilgiu.
Smurtas, grasinimai liejosi 2024 metų gruodžio 23, 24 ir 27 dienomis nukentėjusių šeimos narių name – jame motina gyvena su savo sūnumi ir dukra, su kuria V. Arbačauskas siekė artimesnių santykių.
Pasak pareigūnų, iš pradžių V. Arbačauskas grasino peiliu moters, aplinko kurią rėžė sparną, broliui, vydaamasis jį privataus namo kieme. Persekiojamam vyrui tąsyk pavyko pabėgti.
Iškvietus policiją, pareigūnai sulaikė V. Arbačauską, pradėjo tyrimą, tačiau neilgai trukus jis buvo išleistas į laisvę.
Gruodžio 27-ąją nekviestas svečias vėl įžengė į šeimos valdą. Šįsyk – jau nešinas kirviu.
Kaltinimą palaikantis prokuroras Darius Jakutis portalui Lrytas teigė, jog, bylos duomenims, šiuo įnagiu buvo užpultos abi moterys.
Sąmonę buvo praradusios ir dukra, ir motina. Pastaroji atsigavusi pajėgė surinkti pagalbos numerį.
Nukentėjusiųjų galvose buvo aptiktos didelės žaizdos. Sužalojimai kėlė grėsmę jų gyvybėms.
Po smūgių kirviu motina ir dukra buvo nuvežtos į Kauno klinikų reanimaciją, teko skubiai atlikti operacijas.
Moteris pavyko išgelbėti. Sunkių sužalojimų pasekmes jos jaučia iki šiol.
Pasak D. Jakučio, V. Arbačauskas savo kaltės ikiteisminio tyrimo metu nepripažino.
Už pasikėsinimą nužudyti du žmones jam gresia kalėjimas nuo 8 iki 20 metų.
