Tiesa, kaunietis privalės plačiau praverti savo piniginę: M. Ajauskas yra įpareigotas Policijos departamentui sumokėti 2 tūkst. 900 eurų už jo pristatymo į Lietuvą išlaidas.
Prokuratūra, kaip ir smurtautojas, dar turi galimybę apskųsti Kauno apylinkės teismo verdiktą.
Ši istorija labai panaši į platų atgarsį sukėlusį 2023 metų rugpjūčio 25-osios išpuolį Laisvės alėjoje, kuomet mafijai priskiriami 8 kaukėti smogikai dienos metu įsiveržė į kavinę ir metaliniais strypais bei kastetais žiauriai sumušė kitų nusikalstamų gaujų narius. Po to nei užpultieji, nei jų skriaudikai nenorėjo bendrauti su teisėsauga.
Patykojo prie namų
Daugiau nei prieš 3 metus Petrašiūnų mikrorajone įvykdytas užpuolimas pašiurpino jį mačiusius atsitiktinius praeivius, kurie nedelsdami apie tai pranešė teisėsaugai. Policija šį rezonansinį išpuolį nuo visuomenės nuslėpė,
2022 metų kovo 18 dieną, apie 11 valandą vyriškis buvo patykotas šalia savo namų. Trys užpuolikai, tarp kurių buvo ir M. Ajauskas, į nusikalstamą žygį atvyko „Volkswagen Passat“ – siekiant sumėtyti pėdas, automobilis buvo išsinuomotas.
Vienas pagrobėjų gatvėje smogė aukai kumščiu į galvą. Po to auka buvo įgrūsta į mašiną ir nuvežta į netoliese esantį garažų masyvą.
Nukentėjusysis garaže buvo brutaliai daužomas. Tyrėjų duomenimis, jis sulaukė grasinimų.
Manoma, kad tokiu drastišku būdu gaujų nariai aiškinosi tarpusavio santykius. Pagrobtasis, kaip ir prieš jį smurtavę kauniečiai, yra siejamas su nusikalstamu pasauliu.
Laikėsi „tylėjimo įstatymo“
Policijos kriminalistai nepraėjus parai sulaikė du įtariamuosius – niekur oficialiai nedirbusį M. Ajauską ir pastarojo sėbrą, kuriam vėliau buvo pritaikytas baudžiamasis įsakymas.
Trečias pagrobėjas taip pat buvo nustatytas, tačiau iki šiol slapstosi – jam yra paskelbta tarptautinė paieška.
Tyrėjai per kratą garaže rado nelegalų pistoletą ir šaudmenis, kuriais, įtariama, disponavo M. Ajauskas.
Kruvino išpuolio priežasties pareigūnams nustatyti taip ir nepavyko – užpultasis laikėsi mafijos sluoksniuose paplitusi „tylėjimo įstatymo“. Parodymus duoti jis atsisakė, pareikšdamas, jog niekam neturi pretenzijų.
Medicinos ekspertai aptiko žaizdas kone visame pagrobto vyro kūne, tačiau jis neatsakinėjo į pareigūnų klausimus, neatskleidė jokių prieš jį įvykdyto nusikaltimo detalių.
Paspruko į Vokietiją
Manoma, kad pagrobėjų auka praeityje buvo priešingoje situacijoje – smurtavo prieš kitus nusikalstamo pasaulio atstovus. Pastarieji, keršydami už smūgius, galėjo užsakyti atsakomąjį užpuolimą.
Pasak tyrimui vadovavusio prokuroro Mariaus Venskūno, išpuoliui Petrašiūnuose įtakos galėjo turėti ir finansinio pobūdžio nesutarimai, kilę tarp šešėlinio pasaulio atstovų.
Pagrobimo byla į Kauno apylinkės teismą teismą buvo perduota dar 2023 metų spalį, tačiau jos nagrinėjimas užtruko, sprendžiant M. Ajausko pakaltinamumo ir kitus klausimus.
Vėliau M. Ajauskui be pateisinamos priežasties neatvykus į teismo posėdį, nutarta jį atvesdinti, tačiau šaukštai buvo po pietų: vyras pasirinko bėglio dalią. 2025 metų vasario 5 dieną teisme nuspręsta jį suimti už akių.
Vėl išleistas į laisvę
Šių metų birželio 16 dieną M. Ajauskas buvo sučiuptas – Vokietijos teisėsaugai operatyviai jį perdavus kolegoms iš Lietuvos, tą patį mėnesį jis buvo pristatytas į Kauną.
Vyriškis iš pradžių buvo suimtas, tačiau rugpjūtį išleistas į laisvę, skyrus švelnesnę kardomąją priemonę.
Sučiupus bėglį, bylos nagrinėjimas Kauno apylinkės teisme buvo tęsiamas, o penktadienį paskelbtas nuosprendis.
Belangėje M. Ajauskas atsidurs, jeigu verdiktas įsiteisės, t. y. jei jis neteiks skundo dėl paskirto 90 parų arešto arba skundą atmes aukštesnės instancijos teismas.
Kauno mafijaPagrobimasgaražai
Rodyti daugiau žymių