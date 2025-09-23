Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Mažeikių policija nuginklavo girtą vietos gyventoją – rasti šaunamieji ginklai, kardas, durklai

2025 m. rugsėjo 23 d. 08:27
Lrytas.lt
Policija praneša Mažeikiuose nuginklavusi girtą vietos gyventoją. Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi, kam vyrui buvo reikalingi ne tik šaunamieji ginklai, bet ir kardas bei durklai.
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 22 d. apie 19 val. 10 min. Mažeikiuose, Rasos 7-oji g., vyro (gim. 1974 m.) name, rasti ir paimti neteisėtai namo šeimininko laikomi šaunamieji ginklai – pistoletas ir lygiavamzdis šautuvas.
Name taip pat rasti kardas (geležtės ilgis 45,5 cm) ir du durklai, kurių kiekvieno ilgis 21 cm.
Girtas (2,69 prom.) vyras uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto šaunamųjų ginklų laikymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
