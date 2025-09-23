Mergina apsimetusiam ir iš vyrų pinigus viliojusiam kaltinamajam E. Peslikui – laisvės apribojimo bausmė ir skolų našta

Teismas E. Peslikui skyrė galutinę 1 m. 4 mėn. laisvės apribojimo bausmę, įpareigojo jį dalyvauti elgesio pataisos programoje, padarytą turtinę žalą atlyginti per 1 m. 2 mėn. ir dirbti, registruotis Užimtumo tarnyboje arba mokytis.
Teismas 28-iems nukentėjusiesiems civilinius ieškinius turtinei žalai atlyginti tenkino visiškai. Bendra suma siekia 12 516 eurų. Didžiausia priteista suma – beveik 2 tūkst. eurų, mažiausia – 50 eurų.
Didžiojoje Britanijoje gyvenantis E. Peslikas, kaip pats teigia, įkliuvęs į priklausomybę nuo lošimų, sugalvojo prasimanyti pinigų socialiniame tinkle apsimetęs mergina. Vyrai E. Peslikui į nurodytą sugyventinės sąskaitą siuntė įvairias pinigų sumas.
„Kaltę dėl turto prievartavimo ir sukčiavimo kaltinamasis pripažino tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme“, – sako baudžiamąją bylą nagrinėjusi Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Martyna Verbiejė.
Anot teisėjos, dėl turto prievartavimo nukentėjo keturi vyrai. E. Peslikas socialiniame tinkle su nukentėjusiaisiais bendravo kaip mergina (ar kaip šios merginos buvęs vaikinas). Kaltinamasis užmezgė su jais artimą ryšį, pats iš neva merginos paskyros dalinosi nenustatytos merginos intymaus pobūdžio nuotraukomis ir vaizdo įrašais.
E. Peslikas, gavęs iš nukentėjusiųjų kompromituojančią informaciją – jų pačių intymaus pobūdžio nuotraukas ir vaizdo įrašus – grasino šia informacija pasidalinti su nukentėjusiųjų giminaičiais, pažįstamais.
Dėl sukčiavimo teismas pripažįsta nukentėjusiaisiais 26 vyrus. „Kaltinamasis, siūlydamas nukentėjusiesiems paslaugas, kurių, akivaizdu, suteikti negalėjo, juos apgavo ir panaudotos apgaulės pagalba įgijo iš jų tam tikras pinigų sumas“, – sako teisėja M. Verbiejė.
Kaltinamasis E. Peslikas socialiniame tinkle bendravo su vyrais, tarėsi su jais dėl susitikimų, žadėjo susitikti, prašė pinigų už minėtus susitikimus, užmezgęs artimesnį ryšį, prašė paskolinti pinigų, nors žinojo, kad skolų negrąžins. Bendravimo aplinkybes patvirtino ir ikiteisminio tyrimo metu apklausti nukentėjusieji, liudytojai. Pinigų pervedimo faktą patvirtina kaltinamojo sugyventinės banko sąskaitos išrašas.
Šioje byloje dalis vyrų, kurie nepageidavo dalyvauti procese, atsisakė rašyti pareiškimus, iš jų įgytos pinigų sumos nebuvo vertintos kaip įgytos apgaule. Teismas konstatavo, kad už sukčiavimą asmuo atsako tik esant nukentėjusiojo skundui ar motyvuotam prokuroro reikalavimui. Kadangi dalis nukentėjusiųjų skundų nepateikė, prokuroro reikalavimo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šių žmonių taip pat nebuvo, teismas koregavo kaltinimą ir bendrą apgaule įgytų pinigų sumą sumažino iki kiek daugiau nei 9 tūkstančių eurų.
Teismas, išnagrinėjęs bylą nustatė, kad kaltinamasis E. Peslikas prievartavo svetimą turtą beveik tris mėnesius, nuo 2022 m. lapkričio pradžios iki 2023 m. vasario pradžios, sukčiavo maždaug pusantrų metų, nuo 2022 m. spalio pabaigos iki 2024 m. balandžio antros pusės.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui.
nuosprendisŠiaulių apylinkės teismassukčiavimas
