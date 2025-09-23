Sulaikomas vyras Vilniaus r. sužalojo policininką

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugsėjo 22 d. apie 13 val. Vilniaus r., Avižienių seniūnijoje, Pikutiškių kaime, policijos pareigūnams vykdant teismo nutartį ir sulaikant vyrą (gim. 1998 m.), šis nevykdė teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų, aktyviais veiksmais priešinosi ir sužalojo Vilniaus apskrities VPK pareigūną (gim. 1991 m.).
Pareigūnas gydomas ambulatoriškai.
Tą pačią dieną apie 14 val. 20 min. Vilniaus apskrities VPK areštinėje pas sulaikytąjį rastas ir paimtas skaidrus polietileninis maišelis, kuriame buvo kristalų formos medžiaga. Įtariama, kad tai kvaišalai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo pareigūnams ir dėl neteisėto disponavimo kvaišalais.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas ar grasindamas tuoj pat panaudoti fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojui ar kitam viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
pasipriešinimas pareigūnuiNarkotikaisulaikymas
