Vilniaus apskrityje per parą – trys ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugsėjo 22 d. gautas moters (gimusi 2004 m.) pranešimas, kad rugsėjo 12 d. apie 12 val. 30 min. Šalčininkų r., jai būnant namuose, paskambino nepažįstami monės, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės darbuotojais, apgaule išviliojo 2 300 eurų.
Taip pat rugsėjo 22 d. apie 10 val. 30 min. Vilniuje, nepažįstama moteris iš moters (gimusi 1950 m.) apgaule išviliojo 2 000 eurų.
Tą pačią dieną apie 14 val. Vilniuje, būnant namuose, paskambino nepažįstamas žmogus, kuris, prisistatęs banko darbuotoju, iš moters (gimusi 1937 m.) apgaule išviliojo 8 000 eurų.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
