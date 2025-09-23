Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Vilniaus policijai reikia jūsų pagalbos

2025 m. rugsėjo 23 d. 16:02
Vilniaus apskrities VPK
Vilniaus policija prašo visuomenės pagalbos atpažįstant kito žmogaus sumušimu įtariamą vyrą.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
Šių metų rugsėjo 13 apie 5 val. 50 min. Vilniuje, Gedimino pr., tyrimo metu nenustatytas vyras (apie 20 m. amžiaus, žemo ūgio, šviesių trumpai kirptų plaukų, vilkėjęs tamsiais drabužiais) kumščiu sudavė kitam vyrui, nuo smūgio nukentėjusysis nukrito ir susižalojo.
Tyrimo metu gautas vaizdo stebėjimo kamerų įrašas, kuriame užfiksuotas vyras, galimai padaręs šią veiką.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – atpažinusius nuotraukoje užfiksuotą vyrą, policija prašo susisiekti su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąja tyrėja Toma Gaigalaite, tel. +370 698 53 704, el. paštu toma.gaigalaite@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
paieška muštynės Vilnius
