Vilniaus rajone įmonė apšaudyta metaliniais šratais

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 22 d. apie 8 val. Vilniaus r., Melekonių kaime, pastebėta, kad bendrovės pastate išdaužti du plastikinių langų stiklai, apgadinta apšvietimo lempa bei sienos apdaila-skarda.
Pirminiais duomenimis, pastatas apšaudytas metaliniais šratais, galimai iš lygiavamzdžio šautuvo.
Nuostolis nustatinėjamas.
Surinkta medžiaga dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.