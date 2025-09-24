Gyventojai iš kitų klaidų nesimoko: sukčių pelnai vėl siekia dešimtis tūkstančių eurų

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 23 d. apie 10 val. 08 min. į Druskininkų PK kreipėsi moteris (gimusi 1957 m.), kuri pareiškė, kad rugsėjo 19 d. apie 10 val. Druskininkuose, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami žmonės (kalbėjo rusų kalba), kurie prisistatę telekomunikacijų, banko ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išvilioję elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis, pasisavino 14 987 eurus.
Taip pat rugsėjo 23 d. apie 14 val. 49 min. gautas moters (gimusi 1983 m.), kad laikotarpiu nuo rugpjūčio 22 d. iki rugsėjo 17 d. laikotarpyje, Vilniuje, būnant namuose, jai paskambino nepažįstamas vyras (kalbėjo anglų kalba), kuris prisistatęs karininku, apgaulės būdu išviliojo 26 500 eurų.
Apie 19 val. 12 min. į Vilniaus apskrities VPK kreipėsi moteris (gimusi 1951 m.), kuri pareiškė, kad rugsėjo 18–23 d. laikotarpyje, Vilniuje, būnant namuose, jai paskambino rusiškai kalbantys nepažįstami žmonės, kurie prisistatę telekomunikacijų, banko ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 44 000 eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
Tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė didelės vertės turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
sukčiaisukčiavimaseurai
