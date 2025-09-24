Jauna moteris ir jos bendras iš Kauno į sostinę atvyko vogti automobilio „Lexus“ – pateko į policijos pasalą

Šių metų rugpjūčio pabaigoje Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 3-iojo skyriaus pareigūnai gavo informaciją apie planuojamą automobilio „Lexus“ vagystę Vilniuje.
Kauno kriminalistai šia informacija operatyviai pasidalino su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybės tyrimo valdybos 3-iojo skyriaus pareigūnais – glaudus bendradarbiavimas, kruopštus ir nuoseklus darbas leido operatyviai nustatyti ir sulaikyti įtariamuosius.
Vilniuje sulaikyti du žmonės – jauna moteris (gimusi 2003 m.) ir vyras (gim. 1988 m.), įvykdę „Lexus“ automobilio vagystę. Ikiteisminio tyrimo metu jiems pareikšti įtarimai dėl nusikalstamos veikos padarymo, abu įtariamieji apklausti.
Teismo sprendimu vienam iš įtariamųjų paskirta kardomoji priemonė – suėmimas dviem mėnesiams, kitam – intensyvi priežiūra.
