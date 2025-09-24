Jurbarke sučiupti du narkotikų platintojai, kvaišalus klientams palikdavę gimnazijos teritorijoje

Atlikus plataus mąsto analitinius veiksmus, pareigūnai nustatė, jog sulaikytieji jaunuoliai – „Telegram“ komunikavimo platformoje veikiantys galimi narkotikų prekeiviai, kurie galimai už paliekamas slėpimo būdu – vadinamaisiais „dropais“ – narkotines medžiagas, gaudavo piniginį atsiskaitymą galimai kriptovaliuta.
Pareigūnai surado vaikinų paslėptas narkotines medžiagas, taip pat rado apie 20 vnt. platinimui jau užkastų „dropų“, kurių dalis buvo užkasti Jurbarko miesto gimnazijos teritorijoje.
Viso išimta apie 30 paketų narkotinių bei psichotropinių medžiagų: kanapių bei kristalų.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavė ar kitaip platino narkotines ar psichotropines medžiagas, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.
