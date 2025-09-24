Lrytas Premium prenumerata tik
Lietuvos diena

Klaipėdos vagių taikiklyje – automobilių BMW vairai

2025 m. rugsėjo 24 d. 10:58
Lrytas.lt
Klaipėdos apskrities policija praėjusią parą pradėjo mažiausiai keturis ikiteisminius tyrimus, kuomet išdaužus stiklus buvo pavogti automobilių BMW stiklai ir prietaisų skydeliai.
Kaip pranešė Klaipėdos apskrities VPK, rugsėjo 23 d. apie 6 val. 20 min. Klaipėdoje, Varpų g., automobilių stovėjimo aikštelėje, pastebėta, kad yra išdaužtas automobilio BMW lango stiklas ir pavogtas prietaisų skydelis.
Žala – apie 1 500 eurų. 
Tą pačią dieną apie 7 val. 20 min. Klaipėdoje, Kuosų g., kieme, pastebėta, kad yra išdaužtas automobilio BMW lango stiklas ir pavogtas vairas.
Žala – apie 1 550 eurų. 
Apie 9 val. 15 min. Klaipėdoje, Rumpiškės g., kieme, pastebėta, kad yra išdaužtas automobilio BMW lango stiklas ir pavogtas vairas bei elektroninis spidometras. Žala tikslinama. 
Apie 13 val. 40 min. Klaipėdoje, Taikos pr., kieme, pastebėta, kad yra išdaužtas automobilio BMW lango stiklas ir pavogtas vairas, prietaisų skydelis bei nešiojamas kompiuteris. Žala tikslinama.
Nei vienu atveju įtariamieji kol kas nebuvo sulaikyti.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vagysčių.
vagystėsKlaipėdaBMW
Rodyti daugiau žymių

