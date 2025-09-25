Iš daugiabučio kiemo Vilniuje pavogtas ir parkelyje netoliese sudegintas motociklas

Pranešimas apie parkelyje Gerovės g. degantį motociklą rugsėjo 25 d. gautas kiek po 6 val. ryto.
Atvykę ugniagesiai nurodytoje vietoje iš tiesų rado degantį motociklą.
Netrukus policijos pareigūnai gavo pranešimą, kad motociklas „Benelli“ buvo pavogtas iš netoliese esančio daugiabučio kiemo. Policijai paskambinęs vyras sakė, kad sūnaus motociklo vagystė įvykdyta tarp 21 val. vakaro ir 6 val. 15 min. ryto.
Nuostolį vyras įvertino 1 100 eurų.
Policija surinko medžiagą dėl vagystės ir ieško piktadarių.
Tai jau ne pirmas toks atvejis Naujojoje Vilnioje. Panašus incidentas užfiksuotas ir prieš kelias savaites. Tąkart netoliese irgi buvo padegtas vogtas mopedas, jį bandyta nustumti į upę.
padegimasVagystėmotociklas
Rodyti daugiau žymių