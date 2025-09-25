Rezonansinėje žmogžudystės byloje – nuosprendis kauniečiui: auka brutaliai subadyta peiliu prie lošimo namų

Kauno apygardos teismas 35 metų kaunietį Artūrą Bajerčių pripažino kaltu dėl nužudymo iš chuliganiškų paskatų, skirdamas jam 12 metų lasvės atėmimo bausmę – tiek, kiek savo baigiamojoje kalboje ir prašė šio miesto prokurorė Jurgita Patalavičienė.
A. Bajerčius taip pat privalės sumokėti keturiems aukos artimiesiems neturtinę žalą, kurios bendras dydis sudaro 85 tūkst. eurų.
Nuosprendžio žudikas laukė, būdamas suimtas.
Konvojaus pareigūnai verdikto paskelbimo dieną A. Bajerčiaus į teismą nevežė – jį suimtasis išklausė nuotoliniu būdu.
Itin žiaurus išpuolis buvo įvykdytas 2024 metų liepos 5-ąją, apie 23 val. 30 min.
A.Bajerčiaus ir 27 metų jaunuolio kivirčas įsiplieskė daugiabučių namų kieme, ties Savanorių prospekto ir Kovo 11-osios gatvių sankryža. Smurtautojas ir jo auka nebuvo pažįstami.
Tyrėjų duomenimis, A. Bajerčius įniršo, namuose išgirdęs iš kiemo sklindantį triukšmą – jame vėlų vakarą garsiai kalbėjosi keletas jaunuolių.
Pykčio apimtas kaunietis stvėrė peilį ir išėjo į lauką.
Prokuratūros tvirtinimu, daugiabučių kieme vienam jaunuolių A. Bajerčius smogė peiliu į krūtinės sritį.
Aukos kūnas buvo rastas netoli nuo nusikaltimo vietos, prie lošimo namų ir sporto bei laisvalaikio centro „Neo Kaunas“.
Portalo Lrytas žiniomis, pagalbą iškvietė vienas nužudytojo draugų.
Atvykę greitosios pagalbos medikai jį dar bandė atgaivinti, bet pastangos nebuvo sėkmingos.
Po inkriminuojamos žmogžudystės A. Bajerčius spruko nuo teisėsaugos – jis buvo sulaikytas praėjus dviem paroms Marijampolės krašte.
Sučiuptas bėglys kratėsi kaltės, tačiau jo versija dėl neva būtinosios ginties panaudojimo nepatikėjo nei prokuratūra, nei teismai. Tirdami žmogžudystės bylą, pareigūnai nenustatė jokių savigynos požymių.
Lošimo salonas ir laisvalaikio centras su žmogžudyste nėra susiję – nė vienas bylos dalyvis juose prieš nusikaltimą nebuvo apsilankęs.
