Lietuvos diena

Šilutės r. pasipriešinęs vyras sužalojo pareigūną

2025 m. rugsėjo 25 d. 08:41
Lrytas.lt
Šilutės rajone į ligoninę atvežtas vyras pasipriešino pareigūnams ir vieną policininką sužalojo.
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 24 d. apie 13 val. Šilutės r., Švėkšnos miestelio ligoninėje, pristatytas už viešosios tvarkos pažeidimą vyras (gim. 1996 m.) nevykdė teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų, aktyviais veiksmais priešinosi ir sužalojo Šilutės r. PK pareigūną (gim. 2000 m.).
Pareigūnas, suteikus medicinos pagalbą, toliau tęsė tarnybą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo pareigūnams.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas ar grasindamas tuoj pat panaudoti fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojui ar kitam viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
