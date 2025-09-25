Su baltarusiškais rūkalais Lazdijų r. gyventojai pasieniečiams įkliuvo dukart per savaitę

Trečiadienio ryte tarnybą vykdę VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos pareigūnai ties Palivarko kaimu (Lazdijų r.), užfiksavo ir sulaikė du pasienio ruože atsidūrusius vyrus. Kuprinėmis ir po du stačiakampius ryšulius apsikrovę per mišką traukė 34-erių ir 20-ies vietos gyventojai.
Nustatyta, kad esant paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl masinio užsieniečių antplūdžio, vyrai pasienio ruože pateko neturėdami VSAT išduotų leidimų.
Pasieniečiai Lazdijų rajono gyventojus sulaikė ir pristatė į Kapčiamiesčio pasienio užkardą. Vyrų gabentuose ryšuliuose ir kuprinėse rasta po 720, iš viso 1 440 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis.
Dėl akcizais apmokestinamų prekių gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką pakartotinai Kapčiamiesčio pasienio užkardoje abiem lazdijiečiams pradėtos administracinės teisenos. Už tokį nusižengimą jų laukia 5 760–6 000 eurų bauda. Be to, pasienio teisinį režimą reglamentuojančius teisės aktus pažeidusiems vyrams paskirtos 170 eurų baudos.
Po apklausos pasieniečiai baltarusiškų rūkalų nešikus paleido, prieš tai įteikę šaukimus atvykti į minėtą Varėnos pasienio rinktinės padalinį, kai ten bus nagrinėjamos jų administracinės bylos.
Sulaikytos kontrabandinės cigaretės laikinai saugomos Kapčiamiesčio pasienio užkardoje.
Šiuos vyrus su analogiškais įkalčiais vos per 7 dienas pasieniečiai pričiumpa jau antrąsyk. Rugsėjo 17-osios naktį miške ties tuo pačiu Palivarko kaimu lazdijiečiai tempė 1 440 pakelių cigarečių „Minsk Capital QS“ su Baltarusijos akcizo ženklais. Tokio kiekio rūkalų vertė su visais Lietuvoje privalomais sumokėti mokesčius – 7 473 eurai.
Šių „verslo partnerių“ administracinio pažeidimo bylų nagrinėjimo posėdis Kapčiamiesčio pasienio užkardoje buvo paskirtas kitą savaitę.
