Vilniaus visuomeninio transporto stotelėje stoties rajone apiplėštas vyras

2025 m. rugsėjo 25 d. 10:37
Lrytas.lt
Vilniaus policija ieško nusikaltėlio, kuris visuomeninio transporto stotelėje apiplėšė vyrą.
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugsėjo 24 d. apie 23 val. 20 min. Vilniuje, Sodų g., viešojo transporto stotelėje, koll kas nežinomas nusikaltėlis užpuolė vyrą (gim. 1972 m.) bei pagrobė piniginę, kurioje buvo asmens dokumentai, bankų mokėjimo kortelės, 100 svarų ir 3 150 eurų.
Nuostolis – 3 264 eurai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti arba kitaip atimdamas galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis pagrobė svetimą turtą, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
