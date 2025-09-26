Daugelį metų kartu Rozalime gyvenę sutuoktiniai palyginti neseniai buvo pasukę atskirais keliais. Po skyrybų, Lrytas žiniomis, moteris persikėlė pas kitą vyriškį iš Šiaulių krašto, su kuriuo buvo užmezgusi artimus santykius.
Tačiau ketvirtadienio vakarą buvusi pora susitiko Rozalime, šios moters tėvų namuose.
Susitikimas įvyko, norint visiems kartu pabendrauti su išsiskyrusių sutuoktinių dukra, kuri gyvena kitur, tačiau tądien atvyko pasisvečiuoti pas savo artimuosius.
Įvykdė kraupų nusikaltimą
Maždaug vidurnaktį tarp išsiskyrusios poros įsiplieskė konfliktas – manoma, kad su skyrybomis susitaikyti negalėjęs vyras galėjo sukelti pavydo sceną.
Portalo Lrytas duomenimis, apimtas įniršio, vyriškis peiliu nužudė jį palikti nusprendusią žmoną.
Po to, pareigūnų duomenimis, jis sugrįžo į savo valdą, esančią tame pačiame Rozalimo miestelyje, ir pats nusižudė garaže.
Iškviesti policijos pareigūnai moters ir vyro kūnus skirtingose valdose penktadienį, apie 1 val. nakties.
Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėjas Artūras Šliavas portalą Lrytas informavo, jog dėl smurto artimoje aplinkoje ar kitų dalykų šeima į teisėsaugos akiratį pastaruoju metu nebuvo patekusi.
Dirbo tolimųjų reisų vairuotojais
Pasak Rozalimo seniūno Vytauto Kanišausko, sutuoktiniai nebuvo asocialūs, nepiktnaudžiavo alkoholiu.
Vyras buvo emocingo, ūmaus būdo, tačiau nėra žinių, kad anksčiau dėl jo, juolab – dėl moters elgesio būtų kilę rūpesčių vietos gyventojams.
Abu sutuoktiniai dirbo tolimųjų reisų vairuotojais, vairavo vilkikus.
Jie išvykdavo į užsienį, parveždavo į Lietuvą prekes.
Bendruomenė – sukrėsta
„Visas mūsų miestelis – giliai sukrėstas. Anksčiau nieko panašaus mūsų krašte nebuvo įvykę.
Ši tragedija – kaip perkūnas iš giedro dangaus“, – portalui Lrytas sakė V. Kanišauskas.
Manoma, kad siaubingą nusikaltimą vyras įvykdė spontaniškai.
„Matėme jį ir vakar, ir praėjusią savaitę. Neatrodė, kad jis būtų apimtas nerimo, pykčio, būtų kaip nesavas, sukrėstas. Elgėsi kaip įprastai.
Nebuvo panašu, kad jis iš anksto planuotų nusikaltimą – greičiausiai jis buvo įvykdytas staiga, įvykus konfliktui tarp jo ir buvusios žmonos“, – portalui penktadienį pasakojo vietos gyventojai.
Tragedijos aplinkybes šiuo metu aiškinasi teisėsauga – atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.
