Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Vilniuje pavogti du automobiliai

2025 m. rugsėjo 26 d. 09:11
Lrytas.lt
Vilniaus policija pradėjo du ikiteisminius tyrimus ir ieško dviejų pavogtų automobilių.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugsėjo 25 d. apie 7 val. 10 min. Vilniuje, Smalinės g., pastebėta, kad pavogtas automobilis „Kia“ (pagamintas 2019 m.).
Nuostolis – 18 027 eurai. 
Taip pat rugsėjo 25 d. apie 7 val. 10 min. Vilniuje, Medeinos g., pastebėta, kad pavogtas automobilis „Hyundai Tucson“ (pagamintas 2020 m.).
Nuostolis – 17 070 eurų.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
Vagystėvogti automobiliaiVilnius
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.