Vilniuje pavogti du automobiliai

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugsėjo 25 d. apie 7 val. 10 min. Vilniuje, Smalinės g., pastebėta, kad pavogtas automobilis „Kia“ (pagamintas 2019 m.).
Nuostolis – 18 027 eurai.
Taip pat rugsėjo 25 d. apie 7 val. 10 min. Vilniuje, Medeinos g., pastebėta, kad pavogtas automobilis „Hyundai Tucson“ (pagamintas 2020 m.).
Nuostolis – 17 070 eurų.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
