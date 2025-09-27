Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Girti vairuotojai prisėjo bėdų: rėžėsi į tvorą, nulėkė į griovį, taranavo net 4 automobilius

2025 m. rugsėjo 27 d. 10:25
Lrytas.lt
Girti vairuotojai sukėlė avarijas įvairiose šalies vietovėse: nulėkė į griovį, rėžėsi į tvorą, o vienas kelių erelių taranavo net 4 automobilius.
Daugiau nuotraukų (1)
Policija informavo, jog penktadenį apie 16 val. 40 min. Ukmergės r., Pabaisko sen., ties Vytinės k., kelio Vytinė -Vaitkuškis-Ukmergė 0,54 km, automobilis „Renault Master“, vairuojamas neblaivaus 35 metų vyro (sunkus girtumas, 2,91 prom.), nuvažiavo nuo kelio į griovį.
Penktadienio rytą, apie 06.50 val. Kaune, Studentų g., automobilis „VW Golf“ vairuojamas neblaivaus 28 metų vyro kliudė automobilius „Skoda Octavia“, „Subaru Outback“, „Toyota Auris“ ir „VW Polo“. Vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,66 prom.
Vakar buvo pradėtas ikiteisminis dėl šiek tiek ankstesnio įvykio Raseinių rajone – baudžiamoji byla iškelta, patikslinus įvykio aplinkynes. Rugsėjo 15 dieną, apie 16.00 val. Raseinių r., Bogušiškių k., neturinti teisės vairuoti moteris (gim. 1989 m.), vairuodama automobilį „Skoda Roomster 1.9 TDI“, atsitrenkė į tvorą ir ją apgadino.
Pasak policijos, kaltininkė iš įvykio vietos pasišalino ir vartojo alkoholį iki įvykio aplinkybių nustatymo. Jai nustatytas sunkus girtumo laipsnis (2,81 prom.).
girti vairuotojaiKaunasUkmergės rajonas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.