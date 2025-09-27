Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Kauno gatvėse siautėjo agresyvus nuogalius: apdaužęs 3 automobilius, surengė „striptizo šou“

2025 m. rugsėjo 27 d. 09:59
Lrytas.lt
Kaune, Panemunės mikrorajone vandalas ne tik siautėjo daužydamas automobilius, bet ir viešoje vietoje nusirengė. "Striptizo erelį" sulaikė pareigūnai.
Policija pranešė, jog penktadienį, apie 19 val. 15 min. A. Smetonos alėjoje ir Birutės gatvėje, viešoje vietoje, 24 metų jaunuolis puolė spardyti gatve nedideliu greičiu važiavusius automobilius, du BMW ir „Suzuki“, bei aplinkinių žmonių akivaizdoje nusirengė.
Sustojus vienai transporto priemonių, chuliganas užlipo ant jos stogo. 
Šokiruoti liudininkai nedelsdami iškvietė policiją. Pareigūnai jaunuolį pristatė į gydymo įstaigą.
Įtariama, jog jis galėjo būti apsvaigęs nuo alkoholio arba narkotikų.
Dėl viešosios tvarkos pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.   
Vandalas artimiausiu metu turėtų būti apklaustas. 
 
